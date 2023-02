Lazio-Flaminio, Onorato: "Aspettiamo sempre Lotito, ma..."

ROMA - La questione Flaminio orbita sempre intorno alla Lazio. L'assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, nel corso dell'annuncio dell'approvazione della delibera di pubblico interesse da parte della Giunta Gualtieri sul progetto del nuovo stadio della As Roma, è tornato a parlare sulla possibile riqualificazione dell'impianto per mano della società biancoceleste: "Lo stadio della Lazio? La domanda andrebbe fatta al presidente Lotito. C'era stata una disponibilità sullo stadio Flaminio, poi abbiamo saputo a mezzo stampa che c'erano delle difficoltà. Noi confermiamo la nostra disponibilità a Lotito, che potrà presentare anche il progetto da un'altra parte". Da capire le possibile future mosse del patron laziale. Qualche giorno fa aveva ammesso: "Il progetto lo presento se so che potrà essere approvato, altrimenti neanche lo presento". Al momento rimane tutto fermo.