Lazio, Milinkovic e la legge del 5: i numeri contro l’Atalanta

ROMA - Provaci ancora, Milinkovic . Dal gol al Milan nella notte speciale dell’Olimpico al match da Champions contro l’Atalanta. Il Sergente è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Sarri ha detto che lo preferisce così: più dentro al gioco, meno “tacco e punta”. Qualità e sostanza sono da sempre le sue caratteristiche migliori. Sei gol e otto assist in stagione, stasera vuole riprendersi la scena come accaduto nell’ultima vittoria casalinga.

I numeri contro l’Atalanta

Milinkovic e la legge del 5. Il bilancio di Sergej contro l’Atalanta, affrontata 15 volte, recita: 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte e 5 gol. Da sommare pure due assist. Una rete agli uomini di Gasperini non la segna dalla stagione 2019/2020. A secco nelle ultime 6 sfide. É arrivato il momento di tornare a segnare. Magari un gol pesante, come quello in finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019. Di testa, una delle specialità della casa. Il Sergente sogna una grande notte.