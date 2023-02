Lazio, Romagnoli ko: sostituito per infortunio contro l'Atalanta

ROMA - Ansia in casa Lazio per le condizioni di Alessio Romagnoli , uscito per infortunio nel primo tempo del match di campionato contro l'Atalanta all'Olimpico.

Al suo posto dentro Patric

Il 28enne difensore biancoceleste, arrivato in estate alla corte di Maurizio Sarri, si è fatto male da solo poco dopo la mezz'ora durante una rincorsa (con la Dea avanti 1-0) per quello che è sembrato un problema muscolare. Una volta capito di essersi fatto male Romagnoli si è seduto a terra in attesa dell'intervento dello staff medico e ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina (al suo posto al 39' è entrato Patric). Attesa ora per conoscere l'entità dell'infortunio del centrale, con la Lazio attesa dalla doppia sfida di Conference League contro il Cluj con in mezzo la trasferta di campionato in casa Salernitana.