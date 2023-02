Lazio, le condizioni di Milinkovic: ecco il primo bollettino medico

SALERNO - Forfait Milinkovic poco prima della partita con la Salernitana. Problemi intestinali, già in tarda mattinata aveva alzato bandiera bianca. Dentro Vecino dal primo minuto nel match poi vinto per 2-0 grazie alla doppietta di Immobile. A Lazio Style Channel, il medico sociale Fabio Rodia, ha fatto il punto della situazione: "Non è stato bene questa notte e non era in grado di giocare. Il fatto è isolato e circoscritto. Romagnoli e Radu stanno procedendo bene con il recupero e speriamo di averli rapidamente con noi". Poi su Pedro, dolorante per una botta al naso: "Siamo riusciti a tamponare per la gara e nelle prossime ore vedremo se sarà una contusione oppure qualcosa di più".