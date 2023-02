Cluj-Lazio, le pagelle: Luis Alberto il più pericoloso, Basic delude

Alla Lazio manca solo il gol per chiudere in anticipo il discorso, il campo non lo favorisce ma per 90 minuti rischia poco e resta in controllo. Pensando al campionato, peccato per le energie spese.





Neppure una parata, Krasniqi non inquadra lo specchio, ma il portoghese è protetto da una buona difesa e dimostra attenzione nelle uscite.





La panchina in campionato gli ha trasmesso insicurezza e un eccesso di frenesia. Meglio quando si distende in avanti. Dietro alterna chiusure e qualche sbavatura.





Veloce, attento, dimostra buona personalità e fa le scelte giuste quando imposta o esce dalla linea difensiva. Unico difetto da limare: lo spagnolo tende a tuffarsi in scivolata, sarebbe meglio restare sempre in piedi.





Svagato in partenza. Becca subito il giallo e poi regala il pallone da cui nasce l’occasione più limpida per il Cluj. Poi si riassesta e arriva in fondo con sicurezza.