Lazio, le condizioni di Immobile in vista della Sampdoria

ROMA - Nessun allarme su Ciro Immobile, il bomber della Lazio nella giornata di ieri non si è allenato solo per semplice riposo. Qualche ora in più per recuperare visto che viene da un periodo di tante partite giocate nel giro di una settimana. Di mezzo c’è pure un brutto pestone rimediato a Cluj. Sarri lo gestisce, meglio evitare sovraccarichi e nuovi infortuni. Oggi andrà in campo per la rifinitura e contro la Sampdoria, partita in programma lunedì sera all’Olimpico, ci sarà. Il tecnico ha recuperato anche Romagnoli e Radu: potranno trovare posto in panchina dopo gli infortuni muscolari. Da valutare non resta che Zaccagni, fermo da giorni per influenza. Ieri ha solo lavorato in palestra. In avanti toccherà, oltre ad Immobile, al Pedro mascherato con Felipe Anderson.