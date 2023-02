Lazio-Samp, ci pensa il Mago: il messaggio negli spogliatoi di Sarri ha funzionato

Il mago ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Con una magia di Luis Alberto la Lazio porta a casa tre punti d’oro nella corsa Champions e dimostra di essere capace anche di vincere le partite “sporche”. La tattica di Sarri ha funzionato. Pungolare i suoi ricordando la beffa dell’andata, quando Gabbiadini pareggiò a tempo scaduto togliendo a una Lazio bella ma troppo leziosa due punti che sarebbero stati preziosi. La Lazio stavolta è stata "bruttina" ma concreta: ha capitalizzato al massimo il gol del Mago, quinto in campionato, portando a casa una vittoria importantissima al termine di una partita non proprio entusiasmante. Mau come Mou. Dove non arriva il gioco, lo spettacolo, c’è il carattere, il gruppo e la voglia di non mollare mai. E così, come con il Cluj in Conference, all’Olimpico arriva il secondo 1-0 consecutivo conquistato con una gara di sofferenza. E per una notte Mau sopra Mou. La Lazio si porta al quarto posto in piena zona Champions, scavalcando la Roma che deve giocare in casa della Cremonese. Se la lotta per lo scudetto non c'è mai stata in questa stagione, quella per la Champions tra romane e milanesi è sempre più avvincente.