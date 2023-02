Diretta Lazio-Sampdoria: segui la partita LIVE

La Lazio deve accelerare e riacquistare continuità. Il conto, da inizio anno, dice appena 12 punti in 8 giornate . Tre vittorie, tre pareggi, due sconfitte, l’ultima in casa con l’Atalanta prima di rialzarsi a Salerno grazie alla doppietta di Immobile.

19:30

Lazio, l'occasione per spiccare il volo

La Lazio va a caccia di punti per rimanere in zona Champions League. Da evitare la prestazione dell'andata: all’alba del campionato, girone d’andata, fine agosto. Gabbiadini, a tempo scaduto, firma a sorpresa il pareggio dentro una partita dominata dai ragazzi di Sarri. Ora non si può più sbagliare. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

Roma - Stadio Olimpico