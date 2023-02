Lazio, Sarri viaggia forte: i numeri lo premiano, battuto pure Inzaghi

ROMA - Gli alti e bassi sembrano alle spalle, oggi la Lazio di Maurizio Sarri corre per la Champions con continuità. Il 2023 non era iniziato benissimo, poi la svolta. I numeri premiano il tecnico: 45 punti dopo 24 giornate, a -2 dal secondo posto di Inter e Milan. Un notevole passo in avanti rispetto al primo anno sarrista: ad oggi i biancocelesti hanno 6 punti in più rispetto allo scorso anno.