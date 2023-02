Lazio, Pedro e la sfortuna: ha rimediato un'altra frattura

ROMA - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra. Al calciatore è già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano". Questo il comunicato con cui il club biancoceleste ha dato notizia dell'ennesimo infortunio che ha colpito l'ala di Sarri. Pedrito, appena una settimana fa, si è operato per ridurre la frattura al setto nasale. Nel match contro la Sampdoria, in campo con la maschera protettiva, si è fatto male alla mano sinistra. Prontamente fasciata e immobilizzata dallo staff sanitario, poi controllata con degli esami specifici. Altra frattura. Con il Napoli, venerdì, si prepara a giocare con due protezioni: naso e mano. Non vuole mica mollare.