Lazio, Provedel muro da record. E ora lancia la sfida a Osimhen

ROMA - Sarà dura, durissima. Ma Ivan Provedel scalda i guanti e vuole provare a fermare il Napoli e il suo attacco da supereroi. Gli azzurri hanno il miglior reparto offensivo in Serie A, sono 58 i gol segnati in 24 partite giocate. Media da paura: 2,4 reti a partita. Il portiere della Lazio, da parte sua, può vantare un record invidiabile. Fin qui ha collezionato 13 cleansheet . Va a caccia del quattordicesimo.

Provedel muro, martello Napoli

Provedel è il valore aggiunto di una squadra che sogna in grande. Quest’anno la difesa biancoceleste funziona anche grazie ad un portiere di livello. Che ad oggi ha collezionato 13 cleansheet, un dato importante che lo rende il secondo miglior portiere d’Europa con così tante partite senza mai subire gol. Solo Ter Stegen del Barcellona fa meglio con 17 incontri senza incassare reti. Ivan meglio pure di Meret, collega del super Napoli di Spalletti, prossimo sfidante in campionato. Ed ecco allora la prova d’urto contro il miglior attacco della Serie A. Gli azzurri sono impressionanti e non vedono l’ora di mettere a dura prova la difesa della Lazio. Osimhen è un cecchino: 21 gol stagionali in 25 presenze. Kvaratskhelia è a 12 in 26 apparizioni. Poi Simeone (8), Zielinski (6), Elmas (6), Politano e Lozano (4) sono gli altri marcatori di una squadra che appare senza limiti. Provedel proverà ad alzare il muro. Missione difficile, non impossibile.