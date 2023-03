Napoli-Lazio, la sfida tra Immobile e Osimhen: numeri a confronto

ROMA - Victor Osimhen e Ciro Immobile, due bomber contro in Napoli-Lazio di venerdì sera. I riflettori del Maradona sono puntati soprattutto su loro, due ragazzi capaci di far sognare con gol e grandi giocate. L’attaccante di Spalletti viaggia a velocità da record sotto porta: 19 gol contro i 9 di Ciro, quest’anno troppo alle prese con gli infortuni . E se prima della pausa del Mondiale la sfida per la classifica marcatori sembrava una questione tra loro due, la punta di Sarri è poi uscita di scena per via dei guai fisici. Ora è costretto ad inseguire Victor l’extraterrestre.

Osimhen e Immobile, che giocatori

Osimhen i 19 gol li ha realizzati tutti in area e ben 5 di testa. Anche Immobile ha sempre punito da dentro l’area, ma solo una rete è di testa e conta pure due rigori trasformati. L’attaccante del Napoli va in rete da 8 partite di fila, una continuità sotto porta da far invidia a chiunque. Ciro invece ha tribolato parecchio in questo inizio 2023: rete al Lecce il 4 gennaio e doppietta alla Salernitana. E i suoi numeri contro gli azzurri non fanno ben sperare: 19 partite, solo 3 vittorie, 1 pareggio e addirittura 15 sconfitte. Sette invece i gol fatti. Victor in carriera ha sfidato la Lazio tre volte e ha sempre vinto (un gol segnato). Si prepara all’ennesima festa.