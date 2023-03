Lazio, il calvario di Immobile: tutti gli infortuni della stagione

ROMA - La Lazio senza Immobile, ancora una volta. Quarto infortunio stagionale, quest’anno per lui è un calvario. Spremuto fino all’osso, ora sta pagando dazio più che mai. Sarà il peso degli anni, 33 compiuti a febbraio. Sarà la sfortuna che si è accanita su di lui. Sarà il fatto di non avere un sostituto nella stagione più strana (per via del Mondiale) e piena di impegni ravvicinati. Ciro di nuovo in infermeria, deluso e infortunato.

Le partite saltate dal bomber della Lazio

Gli infortuni di Immobile sono tutti di natura muscolare. Il primo stop è datato tra ottobre e novembre 2022. Salta cinque partite: Midtjylland e Feyenoord in Europa League, Atalanta, Salernitana e Roma in campionato. Rientra 4’ con il Monza, si riferma contro la Juve prima della sosta pre-Mondiale. A fine gennaio altra bandiera bianca: out con il Milan e Bologna in Coppa Italia. Adesso un nuovo stop. Salta sicuro l’andata con l’AZ Alkmaar, la trasferta di Bologna, il ritorno con l’AZ. Si prega qualche santo per rivederlo in campo nel derby in programma il 19 marzo.

La Lazio senza Immobile

Il bilancio senza Immobile: 8 partite saltate con 5 vittorie e 3 sconfitte. Per i biancocelesti di Sarri ecco l’ennesima prova, in Coppa contro l’AZ, di giocare e vincere senza il bomber, l’uomo più rappresentativo, il capitano. Toccherà di nuovo a Felipe Anderson giocare da punta. Il brasiliano sempre in campo si adatterà di nuovo in un ruolo che, piano piano, sta diventando suo. E pure qui Sarri incrocia le dita. Pipe, spremuto, non potrà farsi male. Altrimenti saranno guai.

