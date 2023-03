Cori antisemiti a Napoli, la procura indaga sui tifosi della Lazio

ROMA - La Procura della Figc ha aperto un'indagine su cori di matrice antisemita da parte di tifosi della Lazio allo stadio Maradona, dopo Napoli-Lazio di venerdì scorso. I cori sarebbero stati intonati, fuori dagli spalti, da un centinaio di tifosi della Lazio, come emerge da alcuni video pubblicati sui social. L'indagine si aggiunge a quella richiesta ieri dal giudice sportivo della serie A, sui cori contro Osimhen, presumibilmente avvenuti durante la partita. Per il match andato in scena venerdì scorso, al Maradona c'erano 637 tifosi della Lazio: questo il dato dei biglietti venduti per il settore ospite.