Lazio-Roma, Olimpico bollente: il dato sui biglietti venduti

ROMA - Un derby importantissimo fondamentale per la zona Champions. Lazio e Roma pronte alla super sfida di domenica alle 18. Olimpico quasi pieno. Ad oggi si contano 58mila spettatori. Di questi 23mila sono tifosi giallorossi, mentre 37mila laziali (di cui 24mila abbonati e 2mila abbonamenti cucciolone). Un notevole colpo d’occhio, siamo vicini al sold out. A due giorni dalla partitissima rimangono qualche disponibilità in Tribuna Tevere e in Tribuna Monte Mario. All’andata furono circa 62mila i tifosi presenti all’Olimpico. Quasi tutto pronto per domenica, manca sempre meno al fischio d’inizio fissato per le 18.