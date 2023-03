Lazio, il programma pre derby: come Sarri si prepara alla Roma

FORMELLO - Una doppia seduta e ritiro obbligatorio. La Lazio si prepara così nel giorno della vigilia del derby. Sarri sfrutta al massimo la giornata di sabato con due allenamenti: sono le uniche sedute tattiche, visto che ieri la squadra, al rientro dalla trasferta di Conference, ha fatto solo lavoro di ‘scarico’. Dalle 11 di sabatto mattina sino al derby, tutti insieme. Il secondo allenamento è previsto per il primo pomeriggio. In mezzo ci saranno analisi video ed esercitazioni tattiche. Sarri farà poi scattare il ritiro obbligatorio: si dorme dentro Formello e si fa gruppo. Il tecnico in conferenza stampa non parlerà, stesso discorso per Mourinho. Allenatori 'silenziati', così la Capitale si prepara alla stracittadina in un Olimpico annunciato tutto esaurito. Fischio d'inizio alle ore 18. Cresce l'attesa.