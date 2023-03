Lazio, Tare insiste: "L'obiettivo è il quarto posto"

ROMA - "Problemi dopo l'eliminazione dalla Conference? Sono state dette cose non vere e ingiuste. In una società devono essere chiari i ruoli, il presidente, l’allenatore e il direttore, tutti devono lavorare per lo stesso progetto, non c’è mai stato nessun problema nel post partita di Alkmaar, queste cose fanno male alle persone che lavorano ma anche per i tifosi". Ha iniziato così la sua intervista pre derby Igli Tare ai microfoni di Dazn. Il ds biancoceleste ha poi continuato: "Mi rendo soddisfatto se la Lazio c’entra l’obiettivo della Champions, siamo usciti da tre competizioni in maniera non giusta e a questo punto l’obiettivo principale da inizio stagione è di lottare per questo obiettivo. Sarebbe una grande stagione se centrassimo il quarto posto".

Il pensiero di Tare

"La Juve? Io la considero come la seconda in classifica, per i punti fatti è così. Dovremo fare il nostro percorso, questa è una partita da vincere, non da giocare, sarà fondamentale per gli scontri diretti. Solo una competizione? Secondo me no, però ci sono tante situazioni che possono essere interpretate nella maniera sbagliata. Vedendo come siamo usciti dall’Europa League è surreale, eravamo a pari punti, siamo andati primi e poi siamo usciti con una sconfitta ingiusta. La Conference ti richiede tante energie e tante situazioni da gestire in maniera giusta, non siamo andati avanti, dobbiamo dare da qui alla fine tutti quanti, dal presidente, allenatore e direttore remare verso un unico obiettivo perché sarà fondamentale".