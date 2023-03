Lazio, Romagnoli e la frecciata a Mourinho: la frase ironica dopo il derby

ROMA - "Ho sognato un esordio così nei derby. Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non sbaglio giusto? Sappiamo loro come giocano, ma noi siamo stati più bravi". Alessio Romagnoli esulta e non risparmia una frecciata a José Mourinho dopo il derby vinto per 1-0. Il tecnico della Roma, con i biancocelestesti usciti dall’Europa League e dalla Conference, aveva commentato: “Non avranno una terza competizione europea, no?”. A distanza di giorni la risposta del difensore della Lazio, che poi ha continuato a Lazio Style Channel: "L’importante era portarla a casa e senza subire gol è ancora meglio. Lavoro difensivo? Serve un grande lavoro di squadra. Io cerco di dare il massimo a questa squadra. Ho sempre visto la Lazio come un grande gruppo. La squadra ha qualità ed è forte. Sono contento di tornare in Nazionale, ma ancora penso al derby e me lo godo. Lavoriamo tanto di reparto tutti insieme. Chiunque gioca si trova bene. Tutti sanno quello che devono fare. Guardi la classifica e…? Dico che è ancora lunga. Mancano tante partite ancora. Vedremo al terzo derby. Faremo tre su tre".