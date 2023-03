La frase ironica di Mourinho sulla Lazio eliminata in diretta tv: è già derby!

José Mourinho è onesto, lo ha sempre detto. Non gli piace che quando una squadra viene eliminata da una competizione poi possa "scendere" nella competizione minore. Succede in Champions e in Europa League. Non succede in Conference, semplicemente perché, poi, non c'è un'altra coppa europea. E allora se si viene eliminati si va a casa. José Mourinho lo sottolinea, con eleganza, parlando di sei squadre su sette qualificate ai quarti di finale in Europa. Fuori solo la Lazio, prossima avversaria della Roma domenica. Queste le parole di Mourinho: "Non mi interessa il sorteggio. Ci sono squadre lì che non ci dovevano stare. Una squadra eliminata da una competizione deve andare a casa. Per me se la competizione la vince una squadra che viene dalla Champions sarà senza significato. La competizione Europa League è per noi che l’abbiamo affrontata dal primo giorno. La Lazio non avrà una terza competizione adesso, no? E’ così, purtroppo".