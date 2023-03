Lazio, terza miglior difesa d’Europa: Provedel a due passi dal record

ROMA - Torna Ciro e Sarri si augura di riprendere a vincere come succedeva tra fine settembre e inizio ottobre, quando infilò tre 4-0 di seguito con Cremonese, Spezia e Fiorentina. Nelle ultime settimane, senza Immobile, la Lazio si è abituata al “corto muso”: 1-0 con Samp, Napoli e Roma senza schiodare lo 0-0 al Dall’Ara. E’ stato possibile grazie alla difesa, al muro alzato da Romagnoli, Casale e Provedel. La squadra biancoceleste ha realizzato 16 clean sheet in 27 giornate e si sta avvicinando al primato piazzato da Delio Rossi nel 2006/07, quando rimase imbattuta in 18 partite di campionato. E’ un precedente beneagurante: quella Lazio chiuse al terzo posto centrando la qualificazione Champions. Nel 1963/64, segnala Opta, la Lazio totalizzò 17 clean sheet. Paragoni impossibili. Contano gli altri numeri registrati quest’anno e che Sarri si augura vengano confermati. Sta allenando la terza difesa d’Europa. Dato sorprendente, considerando il rendimento del passato campionato (58 gol incassati in 38 partite) e la rifondazione del reparto. La Lazio ha subìto 19 gol in 27 partite: meglio hanno fatto solo il Napoli (16) e il Barcellona (9) nei primi cinque campionati europei. Non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’applicazione difensiva di centrocampisti e attaccanti.