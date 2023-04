Diretta conferenza Sarri: segui le parole del tecnico della Lazio LIVE

Lazzari verso un’altra panchina. Nelle ultime otto partite è rimasto a guardare quattro volte, titolare solo in due occasioni. Pronti Hysaj a destra e Pellegrini a sinistra. L’ex Eintracht potrebbe esordire per la prima volta in campionato (fin ha giocato solo contro l’Az in Conference).

12:55

La voglia dei tifosi

Esodio biancoceleste a Monza. Saranno in 2.200 i laziali del settore Ospiti più 800 in Tribuna, a La Spezia il 14 aprile oltre 1.000, a S.Siro il 30 aprile 4.300. Le prossime tre trasferte sono già organizzate. E i sold out saliranno a 10 contando quelli registrati a Bologna, Reggio Emilia, Lecce, Firenze, Cremona, Torino e volendo nel derby di andata giocato in trasferta. Qui tutti i dettagli.

12:45

La conferenza di Maurizio Sarri prima del Monza

Riparte il campionato, la Lazio va in trasferta a Monza da seconda in classifica. Dopo la pausa e il derby vinto che ha spedito i biancocelesti in orbita Champions, servono altri punti per confermarsi in una ottima posizione per la grande Europa. Il tecnico Maurizio Sarri, in conferenza stampa alle 13:15, presenterà la gara.

S.S. Lazio Training Center - Formello