Lazio, muro Provedel: "Lavoro per essere il migliore. E Sarri va seguito..."

LA SPEZIA - Diciottesimo clean sheet, Ivan Provedel è un muro. Il volto della migliore difesa del campionato, quella della Lazio, è tutto del portiere ex Spezia. Serata da ex, un paio di parate importanti al Picco e sguardo già rivolto al futuro. A Sky Sport, l’estremo difensore ha parlato del suo momento: "Sono felice della prestazione, di quello che stiamo facendo. Qualche punto lo abbiamo perso, ma c’è una ottima mentalità di lavoro. Oggi è andata bene, lo Spezia non ha concretizzato due occasioni. Il calcio è anche questo. Sarri pretende molto, è un perfezionista, cerchiamo di seguirlo. L’impegno deve essere massimo. Non abbiamo alternative, altrimenti diventa difficile inseguire i risultati”.