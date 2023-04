Lazio, Milinkovic a Torino per seguire il fratello Vanja

TORINO - Dopo la vittoria della sua Lazio contro lo Spezia per 3-0, Sergej Milinkovic Savic è andato insieme alla sua famiglia a Torino , per seguire la partita del fratello Vanja . I granata, con il portiere serbo sempre tra i pali, sfidano la Salernitana all'Olimpico Grande Torino.

Milinkovic, le foto e la sfida con il fratello

Sui social il centrocampista della Lazio ha postato alcune foto, insieme alla famiglia e allo stadio. La sfida tra i due fratelli arriverà nel prossimo turno: il 22 aprile andrà in scena Lazio-Torino, valida per la 31ª giornata di Serie A. Un'altra occasione per vedere Sergej e Vanja sfidarsi.