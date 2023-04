Diretta Immobile: incidente in auto con un tram: tutti gli aggiornamenti LIVE

ROMA - Brutta disavventura per Ciro Immobile sulle strade di Roma. Il capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale: la sua autovettura si è scontrata con un tram non lontano dallo stadio Olimpico. "È passato con il rosso", ha dichiarato Immobile a chi gli chiedeva lumi sull'accaduto. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.