Lazio, Immobile ancora in ospedale: rimane con la figlia

ROMA - Ciro Immobile sta bene dopo l’incidente, ma rimane in ospedale. È pronto a trascorrere la seconda notte al Gemelli per stare accanto alla figlia Michela (10 anni, anche lei coinvolta nello schianto). Dovrà rimanere altre 24 ore in osservazione. Ciro, per non lasciarla sola, ha rimandato il suo rientro a casa che era previsto nella giornata di oggi. Giorgia, l’altra figlia in auto con il bomber, dopo dei controlli al Bambino Gesù è stata subito dimessa.