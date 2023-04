Zaccagni pazzo di Lazio: “Il DNA biancoceleste mi è entrato dentro”

ROMA - Una stagione super per Mattia Zaccagni. La Lazio ha trovato il suo gioiello in attacco capace di fare assist e gol a ripetizione. Sono 37 le presenze totali con 10 reti e 9 passaggi vincenti. Una curiosità: ha segnato solo in campionato, dove si sente super ispirato. E quella ciliegina sulla torta, il gol decisivo nel derby, è forse uno dei ricordi più belli della sua annata: “Il movimento che ho fatto con la caviglia è stato un movimento innaturale, ma naturale, mi è venuto spontaneo. Non l'ho pensato, è venuto così ed è andata bene. L'altra cosa perfetta di quella sera è stato andare sotto la Curva. Tutti i compagni, tutta la panchina che è venuta a festeggiare lì. È stato qualcosa di emozionante”, le sue parole rilasciate a Lazio Style Channel