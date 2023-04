Lazio, l'avvocato di Immobile: "Incidente? Solo accertamenti. Sulla velocità..."

ROMA - Ciro Immobile sta bene, le sue bambine anche . Tutti a casa per riabbracciare il resto della famiglia e tornare, piano piano, alla normalità. Il bomber della Lazio nel pomeriggio è andato anche a Formello per ritrovare i compagni, raccontare il brutto incidente e iniziare la fase di recupero dalla botta. A Radiosei, il legale dell'attaccante, Erdis Doraci, ha parlato della questione: "Sono situazioni che nessuno vorrebbe vivere. La cosa più importante è proprio il lieto fine. Grazie a Dio non ci sono persone ferite gravemente. Stiamo cercando di capire di chi sia stata la distrazione determinante nell’incidente. Ci sono dei gradi di colpevolezza. La semplice distrazione e poi colpe più gravi, come chi si mette alla guida dopo aver consumato alcol o sostanze stupefacenti. In questo caso la colpa rasenta quasi il dolo. Nessuna di queste situazioni si è verificata, né per Ciro né per il macchinista”.

L'avvocato di Immobile parla dopo l'incidente

“Parliamo di una distrazione, di incidenti che accadono frequentemente in questa città. È giusto che abbia avuto risonanza vista la notorietà di Immobile, ma non bisogna mai superare quel valore, quell’equilibrio morale per valutare le cose con terzietà e oggettività. Per adesso nessuna responsabilità è stata contestata. Quando si parla di ‘colpe importanti’, queste emergono subito. Sono stati sentite alcune testimonianze che parlano di semafori non funzionanti negli ultimi giorni. Sia il macchinista che Ciro hanno dichiarato che passavano col verde. Sono convinto della correttezza del mio assistito, abbiamo piena fiducia nelle autorità che stanno compiendo accertamenti e rilievi. Non ci sono indagini in corso, ma solo accertamenti. È una questione civile assicurativa. Ovvio che faccia notizia un commento negativo, o un articolo negativo. Quando si parla di dolo è giusto condannare, ma non è questo il caso. Volevo specificare che non è un incidente che succede per velocità elevata. Il fatto che abbia spostate il tram non significa che l’auto viaggiasse ad una determinata velocità. Il punto d’incontro fra il tram e la strada sono le rotaie, è normale che in caso di impatto perda aderenza ed esca dalle guide. Ciro voleva mandare un telegramma al macchinista; macchinista che ha chiesto subito novità sulle condizioni delle bambine di Immobile. Sono questi i gesti che fanno bene. Ciro è un ragazzo molto solido. La sua preoccupazione dopo l’incidente era subito per la salute di tutte le persone coinvolte”.