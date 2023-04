Lazio-Torino, Olimpico pieno e i tifosi chiamano: “Tutti con la bandiera”

ROMA - Undici giocatori più 46mila (e più) tifosi per il sogno Champions. L’Olimpico si riempie ancora nel giorno della vigilia di Lazio-Torino. Fischio d’inizio alle ore 18, sino a quel momento ci sarà la possibilità di acquistare ancora tagliandi. Ad oggi ne sono staccati circa ventimila (che vanno sommati agli abbonati). E la Curva Nord, tramite i propri canali social, ha lanciato l’appello: “Avanti Laziali fino alla vittoria! Mancano ancora 8 partite alla fine della stagione, da vivere con tifo e passione. In casa e in trasferta dovrà esserci sempre una bolgia per spingere i ragazzi al traguardo. Per questo anche per la partita di domani contro il Torino invitiamo i Laziali a portare con sé una bandiera biancoceleste da sventolare. Con la fede e con l'ardore, insieme a te camminerem!". Manca poco al fischio d’inizio, ci sarà un Olimpico vestito a festa.