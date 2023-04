Lazio, sorpresa Immobile: si allena in gruppo e punta il Torino

ROMA - Si era allenato in parte in gruppo già nella giornata di ieri ma oggi, alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino all'Olimpico, Ciro Immobile ha stupito tutti svolgendo l'intera seduta di allenamento .

Immobile verso la convocazione

Una vera sorpresa per i tifosi biancocelesti, che erano rimasti con il fiato sospeso quando domenica scorsa Immobile era rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente con la sua auto, riportando una distorsione alla colonna vertebrale e uscendone anche con una costola incrinata. Ma dopo appena cinque giorni è tornato a fare lavori tattici e partitella a Formello, e ora punta alla convocazione per la sfida contro il Toro. Una presenza la sua che, per quanto simbolica, darebbe grande carica ai suoi compagni.