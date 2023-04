Lazio, si pensa all’Inter: il programma di Sarri per la sfida Champions

ROMA - Un giorno e mezzo di riposo, la Lazio riprende oggi gli allenamenti. Ci sarà il tempo per fare gli auguri ad Adam Marusic, appena diventato papà della primogenita Mia. Poi tutti in campo, si inizia a pensare all’Inter. Contro i nerazzurri in trasferta c’è in palio un pezzetto di Champions. Domani doppia seduta, poi sessioni singole sino a sabato. Rifinitura e partenza verso Milano. Sarri aspetta il ritorno di Luca Pellegrini, l’altro ieri a riposo per un fastidio al ginocchio. Ha giocato nei minuti finali della partita di sabato contro il Torino. Da valutare anche Stefan Radu fermato dalla febbre. Immobile pronto a tornare dal primo minuto dopo aver ritrovato il campo (nonostante i postumi dell’incidente in macchina). Tridente classico per provare a battere l'Inter dell'ex Inzaghi con Felipe Anderson e Zaccagni sulle ali.