Lazio, Pellegrini e la Champions: "L'ego va messo da parte. Occhio al Sassuolo"

ROMA - "C'è tanta voglia di riscatto dopo le ultime due partite contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti. Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo ma, come dice sempre il tecnico, non era facile prima e non è impossibile ora. Abbiamo il nostro obiettivo in testa e lo portiamo avanti fino alla fine". Luca Pellegrini nel match program di Lazio-Sassuolo commenta il periodo della squadra. Due ko consecutivi, ma secondo posto ancora nelle mani dei biancocelesti. Sul Sassuolo: "Lo conosciamo, gioca un bel calcio. Ha individualità importanti, è una sorta di "Robin Hood" che contro le grandi squadre fa sempre bene. È proprio questo aspetto che deve farci alzare l'asticella dell'attenzione".