Immobile, gol in Lazio-Sassuolo, il Var dà l'ok ma poi ci ripensa: il motivo

ROMA - Attimi di incredulità all'Olimpico in avvio di Lazio-Sassuolo, match della 33ª giornata di Serie A. Sono quelli vissuti tra il 7' e il 10' della partita, durante il lungo check del Var sul gol del possbile 1-0 biancoceleste realizzato da Ciro Immobile, revisione necessaria per valutare la dubbia posizione di Vecino, autore dell'assist per il capitano, sulla verticalizzazione di Marcos Antonio.