Lazio, il ricordo del primo scudetto: “Entrati nella storia”

ROMA - Il 12 maggio è uno dei giorni più speciali della Lazio. È il 1974, la squadra di Tommaso Maestrelli vince il primo scudetto della sua storia. La società, in questa giornata speciale, ricorda quel successo. Sono passati 49 anni, un’eternità. “Questi uomini entrarono nella storia”, la didascalia che accompagna un video delle immagini più belle di quella incredibile annata. E poi quella domenica, il 12 maggio: la Lazio affronta il Foggia all'Olimpico. Tensione palpabile, ma l'atmosfera è elettrizzante. Tifosi in delirio: 1-0 firmato Chinaglia. Inizia la festa. E i laziali che rivedono quel video ricordo, anche se non c’erano, si emozionano. Sono 49 anni di brividi continui.