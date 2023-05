Lazio, il 26 maggio si avvicina: svelati i dettagli sulla maglia celebrativa

ROMA - La Lazio pronta alla grande festa: il 26 maggio si celebreranno i dieci anni dalla vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Un video postato sui social anticipa la maglia e il kit creati in collaborazione con Mizuno. Sul sito è già in prevendita: “Realizzato in tessuto 100% poliestere riciclato, altamente traspirante e performante. Questo special kit gara è accompagnato da una capsule collection di abbigliamento freetime e accessori, composta da una track jacket, t-shirt, un cappellino, una sciarpa, uno zainetto e una gymsack e un pallone. Ogni maglia sarà venduta in numero limitato all'interno di un cofanetto celebrativo color nero e oro”. La maglia sarà anche personalizzabile con nome dei calciatori (odierni) e la patch Serie A 2022/2023.