Lazio, la moda di perdere la voce

ROMA - Un silenzio di gomma assorda la vigilia di Lazio-Lecce. È il silenzio di Sarri, per la terza volta di fila assente nella conferenza stampa di vigilia (Sassuolo, Milan e Lecce). Spesso i suoi silenzi sono scelti deliberatamente seguendo la regola del salto di un turno di campionato, stavolta è spiegato come un silenzio concordato con la società e potrebbe protrarsi fino a fine campionato. Sarri parlerà sempre dopo le partite, non è detto che torni a farlo prima. E’ un silenzio strategico, deciso per evitare distrazioni, cicalecci esterni e antagonismi interni, fuoco e controfuoco, contrapposizioni verbali che continuano e continueranno dentro Formello. Il silenzio di Sarri spegne una settimana di summit per la Champions, di incursioni di Lotito, di incontri e confronti anti-inserruzionali, di chiarimenti: Sarri-Immobile, Sarri-Milinkovic, Sarri-squadra. Messa fine a brontolii ed equivoci, la risposta a tutto è una, battere il Lecce. Il tecnico è stato netto con i suoi: «Se siete con me andremo in Champions» , è stata una delle frasi più eloquenti pronunciate nello spogliatoio, risuonano come un verbale fotocopiato. Sarri, ai suoi, ha chiesto di impegnarsi allo spasimo, di non legare il presente al passato o al futuro. Il Lecce è il primo bivio Champions, non c’è altro risultato che la vittoria. Poi resteranno le gare contro Udinese (fuori), Cremonese (all’Olimpico) ed Empoli (fuori). Il bonus Lecce non può essere sprecato in un turno che vedrà Inter, Milan, Juve e Roma reduci dal giovedì di Coppa.