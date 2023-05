Lazio, il momento di Zaccagni: voglia di gol e tabù Udinese

ROMA - Per mesi si è caricato la Lazio sulle spalle, Mattia Zaccagni. Ora un calo naturale di prestazioni. Sarri gli chiede di riaccendere il motore per le tre finali che mancano. Servono 5 punti per andare in Champions League, si parte già da domenica sera contro l’Udinese. E l’ex Verona contro i friulani ha un conto in sospeso: mai un gol in carriera.