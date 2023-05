Lazio, Felipe Anderson: "Voglio regalare la Champions a mio figlio"

ROMA - La Lazio in tour nelle scuole. Il club biancoceleste fa visita all’Istituto Biagio Pascal con Felipe Anderson e la calciatrice Silvia Vivirito. Il progetto scuola va avanti per “creare un confronto sulla tematica del bullismo e cyberbullismo allargato anche alla promozione della formazione della cultura sportiva, i cui valori sono sanciti nella Carta Olimpica”. Felipe ha raccontato la sua esperienza alla Lazio e non solo: “Sono uscito da casa a 13 anni, ora sono 10 anni che sono in Italia, sono felice di essere tornato. Amo Roma. Stare lontano tanto tempo dalla famiglia è difficile, tutti gli sportivi soffrono un po’ in questo senso, ma lo rifarei venti volte. Tutti i sacrifici valgono la pena".

Lazio, Felipe Anderson e gli obiettivi

"Siamo arrivati in momento speciale, dobbiamo concentrarci a Udine perchè è tutto nelle nostre mani e non possiamo sbagliare più. Stiamo parlando tanto e vogliamo vivere questa tensione perché significa che stiamo lottando per qualcosa di grande. Dobbiamo abituarci a questo. Io leader della squadra? Direi di sì sia per l’età che per il tanto tempo che sono qui. Sono amico di tutti, conosco l’ambiente e questa esperienza può anche aiutare i giovani e la squadra in questo periodo difficile. Ognuno ha un ruolo importante nello spogliatoio, la squadra ascolta tutti, anche i nuovi arrivati che sono sempre i benvenuti. Bisogna rimanere uniti. Fare il centravanti è sempre stato difficile, ma soprattutto quest'anno mi sono messo a disposizione. Mi piace fare il centravanti, perché sei più vicino alla porta, hai più occasioni, ma sarò sempre disponibile sperando di migliorare ancora. Ancora non ho realizzato che tra poco sarò papà. Mi dicono tutti che ogni giorno sarà meglio. Speriamo di regalargli la Champions”.