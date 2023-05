Luka Romero: “Alla Lazio ho imparato tanto. Ora solo l’Argentina”

ROMA - La Lazio è ormai il passato per Luka Romero. Sotto contratto sino al 30 giugno, l’accordo non verrà prolungato. Troppi i 5 milioni chiesti dall’agente per la firma. E così ha ricevuto il via libera dalla società per andare a giocare il Mondiale Under 20 con l’Argentina. Ritornerà a Formello solo per svuotare l’armadietto: “Giocare una Coppa del Mondo è il sogno di ogni giovane. E per di più è qui. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Ma non immaginavo tutto questo. Ogni ragazzo sogna di arrivare in prima squadra, sì, ma giocare in nazionale con il proprio Paese e nel proprio Paese è la cosa più bella che si possa ottenere”, le parole del baby argentino a Olé.