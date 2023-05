Lazio, la risposta ironica a Marino in un video: “I mezzi falli…”

ROMA - Dalla risposta ufficiale a quella ironica. La Lazio riprende le parole di Pierpaolo Marino dette a caldo nel post partita alla Dacia Arena e ne fa un video ironico per i social. “Nel secondo tempo nell'equilibrio dei mezzi falli si è deciso sempre a favore della Lazio”, aveva detto il direttore dell’area tecnica dei bianconeri. Le sue parole fanno da sottofondo alle immagini di tanti falli o presunti falli dei calciatori friulani ai danni dei biancocelesti. “Parole, parole, parole”, recita la didascalia che accompagna il video. Non manca il commento di Immobile, autore del gol partita su rigore e accusato da Marino di aver simulato: “Baci a tutti”. Scatenati i tifosi nei commenti: ancora esultano per una vittoria importantissima per la Champions.