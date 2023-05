Lazio, a Formello il discorso di Immobile: cosa ha detto

FORMELLO - Parla Immobile, parla Sarri, tutti ad ascoltare: “ La festa solo alla fine”. Si apre così la seduta di allenamento in preparazione al match di domenica contro la Cremonese. Champions ufficialmente conquistata dopo la penalizzazione della Juve: i biancocelesti, oggi secondi, puntano a rimanere in quella posizione di classifica. Sarebbe troppo importante per prestigio e non solo.

Lazio, si pensa alla Cremonese: le condizioni dei giocatori

Stagione non ancora finita, servono altri punti con Cremonese ed Empoli per chiudere in bellezza. Dopo il discorso di Ciro e di Sarri la squadra ha lavorato con una partitella a campo ridotto. Non hanno partecipato Marusic e Vecino, che vengono semplicemente gestiti. Ai box ci sono sempre Cataldi e Marcos Antonio: i due registi proseguono le cure e sperano di rientrare il prima possibile per il gran finale. Non si vuole rischiare nulla, ma Sarri li aspetta. Domenica all’Olimpico riproporrà ancora Vecino al centro.