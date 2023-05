Lazio, Tare e il futuro incerto: i possibili sostituti

ROMA - Igli Tare pronto a salutare la Lazio? Situazione in bilico con il contratto in scadenza a giugno. Servirà un incontro con patron Claudio Lotito per chiarire il tutto, ma il ds sembra già orientato verso l’addio. Servirà decidere nel minor tempo possibile per iniziare a progettare la squadra per la Champions. Chi al posto di Tare: c’è un profilo dentro Formello e porta il nome di Angelo Fabiani, ex ds della Salernitana e oggi responsabile della Primavera e della Lazio Women.