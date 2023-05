Lazio, Marusic operato per ernia inguinale: le sue condizioni

ROMA - Niente Cremonese per Adam Marusic , che come comunicato dalla Lazio "è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale" e salterà dunque l'ultima sfida casalinga della stagione.

Marusic operato: la nota della Lazio

"L'operazione è perfettamente riuscita - si legge ancora nella nota pubblicata sul sito del club biancoceleste -. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell'attività". Stagione conclusa dunque con due gare d'anticipo per il 30enne terzino montenegrino, con Lazzari che contro la Cremonese scenderà in campo da titolare sulla fascia destra come già accaduto nella vittoriosa trasferta di Udine che ha portato poi (insieme alla penalizzazione della Juve) alla qualificazione aritmetica della Lazio per la prossima Champions League.