Lazio, Zaccagni senza limiti: "Già penso a giocare la Champions"

ROMA - "Giornata emozionante con uno stadio pieno. Celebriamo Radu, ha fatto la storia della Lazio. Mi ha aiutato, uno dei primi a parlarmi per farmi capire l’importanza della maglia biancoceleste". Mattia Zaccagni tributa Stefan Radu, pronto a salutare il calcio e la sua vita, la Lazio. L'esterno biancoceleste, tra i giocatori fondamentali per Sarri, ha parlato a Dazn della sua annata e non solo: "Saremo sempre grati a Stefan, lo chiamiamo il Boss, ci ha aiutato tantissimo nei momenti duri. Si merita questa grande stagione”.

Zaccagni e il futuro

“Radu ha dato tanto a noi e ai tifosi. La mia crescita? Sono felice per la Champions, ho lavorato tanto già dallo scorso anno. Anno fondamentale, sono carico per la prossima partita e per l’anno prossimo. Si emozioneranno in tanti oggi”.