Lazio-Cremonese, le pagelle dei biancocelesti: Hysaj segna e si batte Luis Alberto propositivo

La regolarità di rendimento continua ad essere un limite. Ma la sua Lazio, da settimane stanca, ha imparato a forzare il destino. Espulso nel finale, a Empoli sarà in tribuna.

Provedel 6,5

Salva su Tsadjout, si era sul 2-2. Imprendibile il colpo di Galdames. Lazzari lo tradisce.

Lazzari 4,5

Era partito in quarta. Poi ha iniziato a subire Valeri. Sul primo gol della Cremonese perde il duello, il secondo lo segna lui.

Casale 6

Sfortunata la deviazione di testa sul tiro di Galdames. È stato diligente.

Romagnoli 6,5

Cento tocchi, 92 passaggi totali, 91 riusciti. Ha accompagnato la costruzione. Sul cross del secondo gol viene tagliato fuori dal movimento di Ciofani, ma la frittata è di Lazzari.

Hysaj 6,5

Il colpo dopo 4 minuti ha scatenato il boato dell’Olimpico, non segnava da 638 giorni. Arrembante e disinvolto soprattutto nel primo tempo.

Lu. Pellegrini (35’ st) 5

Subito un giallo appena entrato e dopo poco ne ha rischiato un altro. Si è buttato sotto, anche troppo.

S. Milinkovic 8

Salvatore della Lazio, ancora una volta. Due gol che meritano più di una riflessione: non aveva mollato e chi dovrà scegliere il sostituto lo scelga bene. L’abbraccio con Radu è da laziale vero.

Vecino 6

Ha tentato un altro colpo volante, la partita era inchiodata sul 2-2. Coraggio balistico da regista combattente.

Luis Alberto 6,5

Suo il corner che spalanca la porta a Milinkovic, aveva azionato Immobile (assistman di Hysaj). Non è stato spumeggiante, ma ci ha messo lo zampino.

Basic (45’ st) sv

Pedro 6

Di nuovo titolare, l’assist per Milinkovic è disegnato con il compasso. Ha retto solo un tempo.

Felipe Anderson (15’ st) 6

Dentro in corsa, subito al tiro. Sarr si è dovuto superare per togliergli il gol.

Immobile 6

Due tiri sparacchiati, aveva lanciato in porta Hysaj. Ieri in versione assistman. A Empoli l’ultima partita di una stagione complicata.

Zaccagni

5,5 Più utile in fase di copertura che in fase offensiva. Dall’evoluzione all’involuzione, soprattutto fisica.

Radu (46’ st) sv

La standing ovation dell’Olimpico: 427 presenze, l’ultima ieri, indossando la fascia di capitano che gli è sempre spettata e non ha mai voluto indossare per discrezione. In campo nel finale, da uomo-leggenda.