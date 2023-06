Berlusconi e quel salvataggio della Lazio per ‘ordine pubblico’

Berlusconi e la trattativa con la Lazio: cosa è successo

Il caso del salvataggio della Lazio, nel 2005, finisce pure in Parlamento. Interrogazione specifica alla Camera formulata da Sandro Delmastro Delle Vedove, esponente AN e in maggioranza con Silvio Berlusconi. In sintesi: il deputato chiede quali fossero “le altre società che, negli ultimi cinque anni, hanno avuto la fortuna di poter godere di una disponibilità del fisco a "spalmare" il debito con un ‘rientro’ in 23 anni”. Ne esce fuori un caso. Delmastro sottolinea quali aziende manufatturiere del Nord non sarebbero in grado di pagare in 23 anni i loro debiti. In poche parole: la Lazio ha ricevuto un trattamento di favore dal Governo. E così Silvio Berlusconi, in una puntata di Porta a Porta, spiega: “Un caso particolarissimo. Il fallimento di una squadra con un numero di sostenitori così enorme avrebbe potuto avere conseguenze di ordine pubblico. Di fronte a questo e di fronte a rischi di perdere quanto il fisco doveva incassare abbiamo fatto questa scelta perché la legge ci ha consentito di fare una rateizzazione”.

La rabbia di altri tifosi sul caso-Lazio

Sono 140 i milioni di euro da pagare in 23 anni da parte della Lazio. Si scatenano altri tifosi, soprattutto quelli della Fiorentina, retrocessa in C2 nell’estate del 2002. Questa l'interpretazione di Berlusconi: "C'è chi, in maniera anche motivata, obietta che la Fiorentina non ha avuto la stessa opportunità della Lazio: posso dire che allora mi interessai al salvataggio della squadra, ma furono i giudici, con il loro intervento, a far precipitare i tempi. Per quanto riguarda il governo, non ci fu nessuna responsabilità”. Lotito grazie a quella manovra spalma il debito e rateizza il pagamento all’Agenzia delle Entrate: circa 5,6 milioni sino al 2028, quando scadrà. C’è un po’ di Berlusconi nella storia della Lazio.