Zaccagni e la dedica d'amore pre matrimonio: rose e abbracci con Chiara Nasti

ROMA - Un matrimonio da favola quello tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il giocatore della Lazio prima è stato “sfrattato”, poi si è presentato in serata sotto casa della futura sposa con musica, dediche d’amore e un bel mazzo di rose. Una serenata vecchio stile, romantica, che la modella e influencer ha ripreso e postato sui social. “Ti amo”, ha scritto per accompagnare il video. Oggi il grande giorno. Il sì verrà celebrato nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Come location del matrimonio, Chiara e Mattia hanno scelto Villa Miani, una splendida dimora con vista sulla Capitale. Per il giocatore della Lazio, dopo una grande stagione vissuta da protagonista, ecco un altro momento da ricordare per sempre.