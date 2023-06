La Lazio e il gol di Fiorini: il ricordo emozionante sui social

ROMA - Ci sono momenti della storia della Lazio impressi nella mente di ogni tifoso. Giovane e non. Il 21 giugno del 1987 Giuliano Fiorini segna la rete decisiva contro il Vicenza che permette ai biancocelesti di andare agli spareggi salvezza contro Campobasso e Taranto. “Fiorini segna un gol che resterà nella storia di tutti i laziali: chi ha sofferto quel giorno, chi ha solo visto queste immagini. Grazie, per sempre, Giuliano!”, la didascalia che accompagna il video emozionante pubblicato dalla Lazio sui social. Il gol della vita rimasto impresso nella mente di tutti i tifosi. Quella corsa sotto i tifosi, le lacrime. “Luigi Bigiarelli ci ha fondato, Giuliano Fiorini ci ha salvato”, uno dei commenti sotto il post. Quel momento, quel giorno, verranno ricordati per sempre. Fanno parte della storia della Lazio.