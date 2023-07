Lazio, i tifosi piangono D’Amico: “Laziale tra i laziali”

ROMA - La Lazio tutta piange Vincenzo D’Amico. Se ne va un altro degli eroi del 1974, uno dei ‘figli’ di Maestrelli. Un laziale dentro e fuori dal campo. A 19 anni aveva assaggiato il grande calcio: dalla Primavera biancoceleste all’esordio contro il Modena con i big. Classe da vendere, caratterino mica male. Il Maestro gli aveva ritirato pure la patente: non voleva che andasse in giro a distrarsi. Lo voleva concentrato solo sul calcio. L’addio di Vincenzo, una bandiera per il popolo laziale, lascia un vuoto profondissimo.