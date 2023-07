Lazio, Zaccagni-Nasti viaggio di nozze super: in elicottero sul Grand Canyon

ROMA - Ultimi giorni di vacanza e ultimi giorni di luna di miele per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. E l’ultima tappa del tour negli Stati Uniti è stupenda ed emozionante. Su Instagram il calciatore della Lazio ha mostrato un giro in elicottero sul Grand Canyon. Uno spettacolo della natura ammirato dall’alto cogliendo così l’occasione di scattare tante foto e girare video da postare poi sui social. Il matrimonio, andato in scena lo scorso 20 giugno, è quasi un ricordo. Il super viaggio di nozze negli States è agli sgoccioli. Il giocatore biancoceleste è atteso a Roma il 9 luglio. Raduno, visite mediche e test fisici. L’11 la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Da lì inizierà una nuova stagione in cui Zac vuole ancora essere super protagonista.