Lazio, Basic è carico: "Devo dare di più. E la Champions..."

Le parole di Basic dopo i primi allenamenti

"Sarri? Come sempre famelico. Numero 88? Ho visto che non posso averlo, però ho chiesto a Radu il suo ex numero: mi ha augurato buona fortuna. Quel numero ce l'avevo anche a Bordeaux, so che è pesante, anche Radu mi ha detto così. Stefan ci mancerà, già si sente la sua mancanza, ma ha dato tutto per la Lazio, siamo contenti che anche lui possa riposare un po'. Non vedo l'ora di iniziare. In cosa mi sento meglio? Voglio dare di più, non ho dato quel che posso, ma cerco di fare tutto meglio. Terzo anno a Roma? Mi è piaciuto tutto, è simile come al mio paese, mi sono abituato facilmente. Champions? L'ho sognata tanto, anche di cantare la canzone, per tutti i giocatori è un sogno giocare in Champions, non vedo l'ora. Sono felice di stare qua. Margini di miglioramento? Dobbiamo migliorare sulla difesa, c'è tempo per migliroare, anche in fase offensiva. Sarà il terzo anno con il mister, si può fare solo del meglio".